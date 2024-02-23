Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 51. Bölümünde; Pembe'nin Fatih'e uygun gördüğü kız Görkem'dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler. Nilay'ın eve dönüşü Mustafa'yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır. Kıvılcım ve Ömer'in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım'ın ailesi de buna destek vermektedir. Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır. Şirket avukatları sayesinde Umut tutuksuz yargılanmak üzere hapishaneden çıkar. Ancak özellikle Nursema'nın ailesine karşı kendini çok mahcup hissetmektedir. Çok gergin ve çok mutsuzdur. Fatih ve Görkem'in görüştüğünü öğrenen Ömer, durumdan çok rahatsız olsa da yapabileceği bir şey yoktur. Boşandıktan sonra anne evine dönen Doğa'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım'ın bulduğu bir test herkes için yeni bir dönemin sinyali gibidir.