Kıyma yeni bölüm ne zaman? Kıyma hangi gün yayınlanıyor? Kıyma oyuncuları kim? - Haberler

Kıyma yeni bölüm ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen dizi haberleri arasında yerini aldı. 24 Mayıs'ta yayın hayatına başlayan BluTV'nin Kıyma adlı dizisinde Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizisinden tanıdık isimler de yer alıyor. Kıyma hangi gün yayınlanıyor? Kıyma oyuncuları kim?

KIYMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz. Projenin türü ise yerli aksiyon, macera ve polisiyedir. BluTV platformu altında seyirciyle buluşacak olan yeni projede bir yaşam mücadelesi aktarılmakta. Kıyma ilk olarak 24 Mayıs tarihinde yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri Mayıs ayında gelmeye devam edecek. Ancak günlük mü yoksa haftalık mı yayınlanacağına dair detaylar aktarılmadı.

KIYMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Projenin oyuncu kadrosu içerisinde Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) gibi isimler yer alıyor.

KIYMA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır.

Haberler.com - Gündem