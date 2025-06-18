Geleneksel Türk sporlarının en prestijli organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne'de düzenlenecek ve binlerce kişinin ilgisini çekecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?Yağlı güreşe katılacak başpehlivanlar belli oldu mu?

664. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ NE ZAMAN?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak festival programı ile açılacak. Ancak güreş müsabakaları 4 Temmuz Cuma günü başlayıp, 6 Temmuz Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler Edirne Belediyesi tarafından organize ediliyor.

YAĞLI GÜREŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 yılı için 30 Haziran'da başlayacak ve 6 Temmuz'da sona erecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Bu yılki 664. Kırkpınar organizasyonunda da benzer bir ödül dağılımı resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki düzene bakıldığında başpehlivan ödülü 550.000 TL civarında sabit kalırken, toplam havuzun da 3 milyon TL'ye yakın tutulması muhtemel.

Ödül Detayları (2024 Kırkpınar):

Başpehlivan: 550.000 TL

2. olan pehlivan: 275.000 TL

3. olan pehlivanlar: kişi başı 140.000 TL

BAŞPEHLİVANLAR BELLİ OLDU MU?

Kırkpınar'a katılma hakkı kazanan ilave 8 başpehlivan:

Abdullah Güngör (10 puan)

Rıza Yıldırım (8 puan)

Hamza Köseoğlu (8 puan)

Turan Balaban (7 puan)

Tolga Turan (7 puan)

Onur Balcı (6 puan)

Salih Erinç (6 puan)

Ali Güngör Ekin (6 puan)

Bu güreşçiler, turnuvada 1. turda 4. torbadaki isimlerle eşleşerek mücadeleye başlayacaklar.