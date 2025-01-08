KIRKLARELİSPOR BODRUM FK maçı ŞİFRESİZ İZLE! Kırklarelispor Bodrum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda Kırklarelispor ve Bodrum FK, kritik bir mücadeleye çıkıyor. Alt liglerin iki önemli temsilcisi, bir üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Taraftarlar ise Kırklarelispor-Bodrum FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor.
Her iki takım da bu mücadelede güçlü kadrolarıyla sahaya çıkacak. Kırklarelispor'un taraftar desteğiyle sahaya avantajlı bir şekilde çıkması beklenirken, Bodrum FK'nın teknik kapasitesi maçın sonucunda belirleyici olabilir. Futbolseverler, Kırklarelispor-Bodrum FK maçı canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Peki, Kırklarelispor-Bodrum FK maçı hangi kanalda?Kırklarelispor-Bodrum FK maçı saat kaçta, şifresiz mi?
KIRKLARELİSPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Kırklarelispor Bodrumspor karşılaşması bugün Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
KIRKLARELİSPOR BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, saat 13.00'te başlayacak.
KIRKLARELİSPOR BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırklarelispor Bodrumspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Doğu
Yayın Kalitesi: SD ve HD
Şifre Durumu: Şifresiz