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Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü

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Son yıllarda artan kira fiyatları vatandaşları isyan ettiriyor. Son olarak Bolu'da gördüğü bir ilan üzerine ev sahibini arayan bir vatandaş, 50 bin TL kira istenmesi üzerine adeta çılgına döndü. Ev sahibine verip veriştiren vatandaş, "Sen Müslüman falan değilsin. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Artan enflasyonla birlikte son yıllarda hızlı bir artış eğilime giren kira fiyatları, uzun süredir ülkemizin en önemli meselelerinden biri... Konuyla ilgili atılan adımlar da maalesef sonuç vermedi.

50 BİN TL KİRA İSTEDİ

Hal böyleyken Bolu'da bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Gördüğü ilan üzerine ev sahibini arayan vatandaş, daire için 50 bin TL kira istendiğini duyunca bir hayli öfkelendi.

"SEN MÜSLÜMAN FALAN DEĞİLSİN"

Telefonda ev sahibine verip veriştiren vatandaş, "Sen Müslüman falan değilsin. Yazıklar olsun. Allah sizin elinize düşürmesin bu milleti. Şimdi senden şikayetçi olacağım. Kanun yok diye bunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Emlak

Kiralık Daire Ekonomi Güncel Finans Emlak Yaşam Bolu

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Yorumlar (16)

Ali Veli:

Paran neye yetiyorsa onu tutacaksın...

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115
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GÖKHAN UZUNALİ :

Fazla bağırmadan git o evi kirala. Adamdan da özür dile bak aynı daireyi 1 ay sonra 70 kiralarsın. Demedi deme

81
46
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İbrahim BAKIRHAN:

Ah ulan AKP...

72
45
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AnGaralı96:

Ev sahipleri son 2 sene de neler çekti adam sütten ağzı yanmış yoğurdu üfleyerek yiyor işine gelmiyorsa tutmazsın kardeşim işine gelirse tutarsın ben burada ev sahibine kızarım evini kiraya verme duyma böyle şeyler benimde kiracım vardı şükür çıkardık kurtulduk

42
56
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MASUMANE3438:

biz toplum olarak bunu hakettik ağlayıp sizlamayalim

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7
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sedat Dalga:

kenepir fiat

25
33
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taner ipek:

50 binde durması gerektiğine nasıl ikna oldu acaba neden 80 yada 90bin değil

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13
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kredi çekip ev alsın kira öder gibi bankaya ödeme yapsın ev sahibi olur .

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Dağıstan:

İkide bir müslüman . Ne müslümanı , ne tutturursa o fiyata kiraya verecek, duygu sömürüsü yapmaya da bayılıyoruz..

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Mehmet Ocaktan:

Benim kiracı 3 bine oturuyor.Kiralar orda 10 bin olmuş.Hakkımı yemiyormu şimdi.8 Bin yap diyorum yapmıyor.Evi satıp kurtulacagım.Devlet ne hale getirdi bizi

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