KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?

Kirada tavan zam oranı yüzde kaç oldu, arttı mı ve Temmuz ayı kira zammı nasıl yapılacağı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belirlendi. Buna göre, kira zam oranı yüzde kaç yapılacağı TÜFE'ye göre belli oldu. Peki, kira tavan zam oranı yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir...

KİRADA TAVAN ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALDIRILDI MI?

Konutlarda yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından gelen haziran enflasyon verileri de kiralarda tavan zam oranında belirleyici oldu. Artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.