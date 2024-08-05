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KİRA ZAM ORANI TEMMUZ 2024: Kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz enflasyon oranı arttı mı?

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Kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz 2024 kira artış oranı belli oldu. Enflasyonun Temmuz ayında yüzde 3,23 arttığı ve yıllık bazda yüzde 61,78 olduğu belirtildi. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı da netleşti. Peki, kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu ve yüzde kaç oldu soruları gündeme geliyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu. Temmuz rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Temmuz ayı kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir...

TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı da netleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.

YÜZDE 25 SINIRI TEMMUZDA SONA ERDİ

Hatırlanacağı üzere fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %65,93

Zam bedeli: 6.593lira

Zamlı kira bedeli: 16.593 lira

KİRA ZAM ORANI TEMMUZ 2024: Kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz enflasyon oranı arttı mı?

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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