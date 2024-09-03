KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayı kira zam oranı genellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, kira artışları ne kadar olacak merak ediliyor. Kira artışları, yıllık enflasyon oranına dayanır ve her yılın Temmuz ayında güncelleniyor. Peki, kira zam oranı ne olacak? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu?

EYLÜL AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE aylık yüzde 2,47 arttı, yıllık yüzde 51,97 oldu. Ağustos ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 64,91 oranında zam yapılacak.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %64,91

Zam bedeli: 6.491lira

Zamlı kira bedeli: 16.491 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.789 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.087 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.385 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.683 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.982 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.227 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.473 lira