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Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor?

Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor?
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Kings Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- İspanya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor, merak edildi.

Kings Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-İspanya maçı öncesi, Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor, konuları araştırıldı.

KİNGS DÜNYA KUPASI NEDİR?

Futbol efsanesi Gerard Piqué tarafından oluşturulan Kings League ekosisteminin ilk ulusal takımlar turnuvası, geleneksel futbolu espor heyecanıyla birleştiren 7'ye 7 formatında mücadele eden 16 ülkeyi bir araya getiriyor.

Şampiyonada takımları temsilen Kun Agüero, Iker Casillas, Chicharito Hernández ve Mario Götze gibi yıldızlar da yer alıyor.

Turnuva 1 - 12 Ocak 2025 tarihleri ??arasında İtalya'da gerçekleşecek ve Torino'daki Allianz Stadyumu'ndaki finalle sona erecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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