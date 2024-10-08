Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor arasında gerçekleştirilen futbol maçının sonucu ve detayları, sporseverler tarafından merakla bekleniyordu. İki takımın karşı karşıya geldiği bu Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turundaki karşılaşma, Kilis 7 Aralık Stadı'nda gerçekleşti. Maçın sonucuna dair bilgiler, futbolseverler için büyük bir ilgi kaynağı haline geldi. Peki, Kilis Belediyespor- Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Kilis Belediyespor- Balıkesirspor maç özeti!

KİLİS BELEDİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turunda Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

KİLİS BELEDİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Maç, Kilis 7 Aralık Stadı'nda gerçekleştirildi ve yoğun bir taraftar desteğiyle atmosfer oldukça coşkulu hale geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da dikkatli bir oyun sergilemesi nedeniyle golsüz sona erdi. İlk 45 dakikada Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'a karşı üstünlük kurmak için çeşitli ataklar geliştirse de, sonuç alamadı. İkinci yarıda ise ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koyarak, taraftarını coşturdu.

Kilis Belediyespor, bu önemli galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna adını yazdırarak, bir sonraki aşamada mücadele etme hakkını elde etti. Takım, bu başarıyla birlikte taraftarlarının beklentilerini de karşılamış oldu. Kilis Belediyespor'un bu turda gösterdiği performans, gelecekteki maçlar için umut verici bir başlangıç niteliği taşıyor. Takımın teknik ekibi ve oyuncuları, ilerleyen turlarda da bu başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.