Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025?

2025 yılında belirlenen kıdem tazminatı tavanı ise çalışanların merak konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla çalışanların haklarını belirleyen en önemli düzenlemelerden biri olan kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. İşçi ve işverenler tarafından merak edilen 2025 kıdem tazminatı tavan tutarı, brüt maaş üzerinden hesaplanan kıdem tazminatına ilişkin üst sınırı belirliyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, bu tavan tutar Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle resmileşti. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2025?

Kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

2025 yılı için kıdem tazminatı hesaplaması, Türkiye'deki 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır. Çalışanın son aldığı brüt maaşı esas alınır. İş yerinde çalıştığınız toplam süre (yıllar üzerinden hesaplanır).

Kıdem Tazminatı = Çalışılan Yıl x Son Brüt Ücret

1 yıllık çalışma için, çalışanın son aldığı bir aylık brüt maaşı kadar kıdem tazminatı ödenir.

1 yıldan fazla çalışma varsa kalan süre, aylık bazda hesaplanır (örneğin 2 yıl 6 ay 10 gün çalıştıysanız, 2 tam yıl için ve kalan süre için oranlanarak hesaplanır).

Kıdem tazminatı, belirli bir tavan tutarını aşamaz.





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