Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak

Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, kesimhanelerde hayvan refahı, hijyen ve personel hareketlerini takip amacıyla yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulmasını zorunlu hale getiriyor. Yeni düzenleme ile gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarının sürekli olarak denetlenmesi sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanlara kamera yerleştirme zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kamera sistemlerinin, geniş açıdan görüntü alabilen, yüksek çözünürlüklü ve en az bir ay kayıt yapabilen özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

KESİMHANELERE ONAY BELGESİ ŞARTI

Yumaklı, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlık tarafından belirlendiğini ve onay belgesi olmadan faaliyet göstermelerine izin verilmediğini vurguladı. Gerekli resmi kontrollerin ardından, teknik ve hijyenik şartları karşılayan kesimhanelere onay belgesi verildiğini ifade etti.

RESMİ VETERİNER HEKİM GÖREVLENDİRİLECEK

Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrollerin, kesim gün ve saatlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilen resmi veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyetin zorunlu olduğunu söyledi.

YENİ YÖNETMELİK YOLDA

Bakan Yumaklı, görüntülü izleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi için "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"nin güncellendiğini ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu. Bu düzenleme ile kesim öncesi ve sonrası süreçlerin hem gıda işletmecileri hem de Bakanlık birimleri tarafından sürekli takip edilebileceği ifade edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ VE HAYVAN REFAHI SAĞLANACAK

Yumaklı, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle, beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının önleneceğini ve kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvanların kesilmesinin yasaklanacağını söyledi. Ayrıca, hayvan refahına uygun davranışların sağlanması ve hijyen kurallarına uygun işleyişin sürekli takip edileceği vurgulandı. Gıda güvenliği ve hayvan refahını öncelik alan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Hukuk
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
img

Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
img

Aile hekimleri iş bırakıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

güzel uygulama

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Türkiye sınırında hareketlilik! ABD tartışmalara son noktayı koydu
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
ASELSAN ve Aziz Yıldırım arasında dev anlaşma

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.