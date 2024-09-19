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Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)!

Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)!
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Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni transfer olduğu kulüp, Kerem'in golüyle 1-0 öne geçti. Peki, Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izleme linki var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle!

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Benfica maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

KIZILYILDIZ BENFİCA İLK 11'LERİ!

Kızılyıldız Benfica maçı 11'leri:

Kızılyıldız 11: Glazer, Seol, Spajic, Djiga, Mimovic, Katompa Mvumpa, Elsnik, Krunic, Duarte, Ivanic, Olayinka

Benfica 11: Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Florentino, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria, Pavlidis

Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL İZLEMELİNKİ VAR MI?

Kerem Aktürkoğlu golünü izlemek için tıklayınız


KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kızılyıldız Benfica maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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