Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)!
Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Kızılyıldız'a konuk oluyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni transfer olduğu kulüp, Kerem'in golüyle 1-0 öne geçti. Peki, Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izleme linki var mı?
Uefa Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle!
KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kızılyıldız Benfica maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.
KIZILYILDIZ BENFİCA İLK 11'LERİ!
Kızılyıldız Benfica maçı 11'leri:
Kızılyıldız 11: Glazer, Seol, Spajic, Djiga, Mimovic, Katompa Mvumpa, Elsnik, Krunic, Duarte, Ivanic, Olayinka
Benfica 11: Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Florentino, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria, Pavlidis
KEREM AKTÜRKOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL İZLEMELİNKİ VAR MI?
Kerem Aktürkoğlu golünü izlemek için tıklayınız
KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Kızılyıldız Benfica maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanıyor.