Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kadrosunda neden yok? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı?

Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Türkiye A Milli Takımı'nın İspanya maçı öncesi aday kadrosunda yer almadı. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, "Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kadrosunda neden yok?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kadrosunda neden yok? Sürece dair detaylar...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İspanya maçı öncesi heyecanla beklenen aday kadrosunu açıkladı. Ancak taraftarların merak ettiği soru, Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Milli Takım kadrosunda neden olmadığı oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kadrosunda neden yok? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuna dair detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İspanya karşılaşması öncesi aday kadrosunu açıkladı. Ancak Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kadroda yer almadı. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden Milli Takım kadrosunda yok? Bu sorunun yanıtı, oyuncunun sağlık durumu ve antrenman süreçleriyle doğrudan bağlantılı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadrodan çıkarılan isimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun ve diğer bazı oyuncuların tam olarak iyileşememesi nedeniyle aday kadro dışında bırakıldığını duyurdu. Medikal değerlendirmeler, genç yıldızın İspanya maçına kadar sahada olamayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Milli Takım kadrosunda yer almamasının temel nedeni sakatlık olarak öne çıkıyor. TFF'nin açıklamasına göre, oyuncu sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda, Kerem'in İspanya maçına kadar tam anlamıyla iyileşemeyeceği belirlendi.

Bu durum, genç yıldızın son maçlarda yaşadığı hafif rahatsızlıkların devam ettiğini gösteriyor. Spor sağlık uzmanları, oyuncuların tam iyileşmeden sahaya sürülmesinin hem bireysel performansı hem de takımın genel oyun ritmini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu açıdan, teknik ekip ve sağlık kurulu, Kerem'in dinlenmesini önceliklendirdi.

Dilara Yıldız
