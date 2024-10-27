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Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı)

Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı)
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Kerem Aktürkoğlu, son maçında hat trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aktürkoğlu'nun bu başarısı, takımının galibiyeti için önemli bir katkı oldu. Kaç gol attığı ise merak konusu oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick!

Benfica'nın, Rio Ave'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla yine göz doldurdu. Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında yaptığı hat-trick ile takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 7 maçta toplam 8 gol atan ve 2 asistle skora katkıda bulunan yıldız oyuncu, sahada gösterdiği üstün performansla futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick!

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ GOL ATTI?

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu 12. dakikada ilk golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu 4 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının duraklamasında bir gol daha atan Kerem Aktürkoğlu hat-trick'ini tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı)

Kerem'in bu maçta attığı 3 gol, takımın başarısında önemli bir rol oynarken, Benfica'nın da ligdeki konumunu güçlendirdi. Son maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerinde yükselişini sürdürerek hem Benfica taraftarlarını hem de Türk futbolseverleri gururlandırmaya devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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