Kayserispor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor ve İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor konuk edecek. Merakla beklenen maçın yayınlanacağı tarih ve kanal araştırılmaktadır. Arama motorlarında Kayserispor ile İstanbulspor maçının detayları sorgulatılıyor. Peki, Kayserispor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor İstanbulspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor ve İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile İstanbulspor maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.