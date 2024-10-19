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KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi?
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Kayserispor ve Gaziantep FK arasındaki futbol maçının canlı yayın detayları merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep Fk'yı ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13.30'da başlayacak. KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi?

KAYSERİSPOR- GAZİANTEP MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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