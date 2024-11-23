Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Kayserispor Fenerbahçe maçı 6-2'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Kayserispor Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 16.00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00'da oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor Fenerbahçe maçı Kayseri'de, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.