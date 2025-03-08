Kayserispor - Başakşehir FK maçı ilk 11'ler kim?

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, ligin üst sıralarına tırmanma hedefiyle bu kritik deplasmanda hata yapmamak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçta sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçında hangi oyuncular ilk 11'de yer alacak? İşte, merak edilen o detaylar…

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINDA İLK 11'LER KİM?

Kayserispor ve Başakşehir FK arasındaki karşılaşmada sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINDA İLK 11

Kayserispor:

Bilal Bayazıt

Ramazan

Attamah

Kolovetsios

Carole

Karimi

Kartal Kayra

Bourabia

Cardoso

Mane

Nazon

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI

Başakşehir:

Muhammed

Duarte

Ba

Opoku

Lima

Crespo

Yusuf

Deniz

Kemen

Figueiredo

Piatek