Kayserispor - Başakşehir FK maçı ilk 11'ler kim?
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Başakşehir, bu kritik deplasmanda hata yapmamak istiyor. Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde 3 puan peşinde. Futbolseverler, Kayserispor - Başakşehir FK maçında muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçında hangi oyuncular sahada? İşte, detaylar..
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, ligin üst sıralarına tırmanma hedefiyle bu kritik deplasmanda hata yapmamak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçta sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçında hangi oyuncular ilk 11'de yer alacak? İşte, merak edilen o detaylar…
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINDA İLK 11'LER KİM?
Kayserispor ve Başakşehir FK arasındaki karşılaşmada sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Kayserispor:
Bilal Bayazıt
Ramazan
Attamah
Kolovetsios
Carole
Karimi
Kartal Kayra
Bourabia
Cardoso
Mane
Nazon
Başakşehir:
Muhammed
Duarte
Ba
Opoku
Lima
Crespo
Yusuf
Deniz
Kemen
Figueiredo
Piatek