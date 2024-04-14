Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE!

14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kastamonuspor - Amedspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kastamonuspor - Amedspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kastamonuspor- Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor- Amedspor maçı ne zaman

KASTAMONUSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor ile Amedspor arasındaki TFF 2. Lig mücadelesi, futbol tutkunları için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Maç, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ve TFF Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. TFF Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak erişilebilen bir platformdur. Karşılaşma saat 15:00'te başlayacak ve Kastamonu'nun ev sahipliğinde, Kastamonu Gazi Stadyumu'nda gerçekleşecek.