Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşmasında sahada nasıl bir performans sergileyeceği, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Yarın:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

NOT: Göztepe haftayı bay geçecek.

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