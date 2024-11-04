KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama

2024 yılı Kasıma dair kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) verilerine dayanarak belirleniyor. Kira artış oranları, mevcut ekonomik koşullara, enflasyon rakamlarına ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak her yıl değişiklik gösteriyor. Ekim ayı enflasyon raporunun açıklanmasının arından Kasım ayı kira artış oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama!

KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı.

TEFE- TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanır. Kira bedellerinin artırılması için belirlenen üst sınır, Türkiye'de yasalarla düzenlenmiş olup, genellikle TÜFE oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

2024 Kasımdaki Artış Oranı: Kasımdaki kira artış oranı, Ekim ayında açıklanan enflasyon verileri ile doğrudan ilişkili olacak. Ekim ayında gerçekleşen TÜFE oranları, 2024 yılı Kasımdaki kira zammının ne kadar olacağına dair önemli bir göstergedir.