Haberler

Karşıyaka Uşakspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Karşıyaka Uşakspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka ile Uşakspor, TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmayacağıyla ilgili detayları araştırıyor.

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Karşıyaka– Uşakspor mücadelesi öncesinde sporseverler, yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Karşıyaka ile Uşakspor mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma, Bi Kanal ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bİ KANAL FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşıyaka–Uşakspor maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, Bi Kanal üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal, Digiturk 71, D-Smart 100 ve Kablo TV 1 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilmektedir.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig'deki Karşıyaka–Uşakspor karşılaşması, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele saat 17.00'de başlayacak.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Karşıyaka, taraftarının desteğiyle sahasında Uşakspor'u ağırlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.