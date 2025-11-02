Karşıyaka Uşakspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Karşıyaka– Uşakspor mücadelesi öncesinde sporseverler, yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Karşıyaka ile Uşakspor mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma, Bi Kanal ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bİ KANAL FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşıyaka–Uşakspor maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, Bi Kanal üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal, Digiturk 71, D-Smart 100 ve Kablo TV 1 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilmektedir.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig'deki Karşıyaka–Uşakspor karşılaşması, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele saat 17.00'de başlayacak.

KARŞIYAKA - UŞAKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Karşıyaka, taraftarının desteğiyle sahasında Uşakspor'u ağırlayacak.