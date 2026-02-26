Haberler

Karşıyaka'da metrekaresi 1000 liraya kiralık oda

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir emlakçının camına asılan ilan, barınma hakkının lükse dönüştüğünü gösterdi. İlan, 15-20 metrekarelik bir yaşam alanı için talep edilen 15 bin TL'lik kira bedeli ile dikkat çekti. Sosyal medyada büyük tartışma yaratan ilan, kiralık yerin bir daire değil, sadece 'oda' olduğunu vurguluyor.

  • Karşıyaka'da 15-20 metrekarelik bir oda için aylık kira bedeli 15 bin TL'dir.
  • İlanda belirtilen kira bedeli, metrekare başına yaklaşık 1000 TL'ye denk gelmektedir.

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Karşıyaka'da bir emlakçının camına asılan ilan, pes dedirtti. Artık evlerin değil, odaların kiralandığı bir dönemde; 15-20 metrekarelik bir yaşam alanı için talep edilen 15 bin TL'lik kira bedeli, barınma hakkının nasıl bir lükse dönüştüğünü gözler önüne serdi.

METREKARE BAŞINA BİN TL

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan yaratan ilanda, kiralık yerin bir daire değil, sadece "oda" olduğu vurgulanıyor ve 15 bin TL kira isteniyor.

15 metrekarelik bir odanın aylık bedelinin asgari ücret sınırına dayanması, emlak piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının ulaştığı trajikomik boyutu kanıtlıyor.

Vatandaşlar, "Bu fiyata oda mı kiralanır yoksa altın madeni mi işletilir?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

BARINMA KRİZİ Mİ, FIRSATÇILIK MI?

Söz konusu ilan, sadece ekonomik zorlukları değil, aynı zamanda mülk sahiplerinin ve aracı kurumların piyasa gerçeklerinden ne kadar koptuğunu da gösteriyor. Bir insanın temel ihtiyacı olan barınmanın, "oda başına 15 bin TL" gibi fahiş rakamlarla pazarlanması, denetimsizliğin ve fırsatçılığın geldiği son nokta olarak yorumlanıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
