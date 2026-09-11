Karakaş: OVP'de ek kesinti öngören 'ikinci emeklilik' düzenlemesi yok
SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'de 'ikinci emeklilik' veya 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)' olarak bilinen ve maaşlardan ek kesinti öngören düzenlemeye yer verilmediğini duyurdu. Karakaş, kesinti kabusunun tamamen bittiğini müjdeledi.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yayınladığı videoda, yeni Orta Vadeli Program'da ( Ovp ) kamuoyunda "ikinci emeklilik" veya "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)" olarak bilinen düzenlemeye yer verilmediğini duyurdu.
Karakaş, maaşlardan ek kesinti öngören bu düzenlemenin OVP'de bulunmadığını belirterek, maaşları tehdit eden kesinti kabusunun tamamen bittiğini müjdeledi.
Kaynak: Haber Merkezi