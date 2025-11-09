KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Ligin 12. haftasında heyecan dorukta! Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle! Futbolseverler, 9 Kasım Pazar günü saat 14:30'da oynanacak bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karagümrük Konyaspor maçı canlı şifresiz izle! Detaylar...

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

TrendYol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverler için heyecan dorukta! Karagümrük, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik mücadele, hem lig sıralamasını hem de takım performanslarını yakından ilgilendiriyor. Taraftarlar için kaçırılmayacak bu karşılaşmayı canlı izleme fırsatı oldukça merak ediliyor.

9 Kasım Pazar günü saat 14:30'da başlayacak olan Karagümrük Konyaspor maçı, hem ev sahibi hem de deplasman ekibi açısından büyük önem taşıyor. Karagümrük, ligin üst sıralarını hedeflerken; Konyaspor da sürpriz puanlar arayacak. Bu nedenle maç öncesi detaylı bilgiler, yayın kanalları ve hakem atamaları merak konusu haline geldi.

KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük Konyaspor mücadelesi, Spor Toto Süper Lig'n resmi yayıncılarından beIN Sports 2 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Futbolseverler, yüksek çözünürlük ve kesintisiz yayın kalitesiyle maçı evlerinden takip edebilecek.

beIN Sports 2, Türkiye'de Süper Lig'in en kapsamlı yayın ağına sahip kanallardan biri olarak, maç öncesi analizleri, özel röportajları ve maç içi istatistikleri de ekranlara taşıyacak. Bu sayede hem Karagümrük hem de Konyaspor taraftarları maç öncesi takımlarının son durumunu yakından takip edebilecek.