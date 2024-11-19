Karadağ Türkiye hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda? Karadağ Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Karadağ Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karadağ Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Karadağ Türkiye açını izleyebilirsiniz.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

KARADAĞ TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Karadağ Türkiye maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyledir:

KARADAĞ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Gasevic, Bakic, Jankovic, Krstovic, Camaj, Jovovic, Jovetic

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Samet, Merih, Mert, Orkun, İsmail, Arda, Yunus, Kerem, Enes

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyemeyecek. Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.???????

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadağ Türkiye maçı, Podgorica'da, Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak.