Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Karadağ Galler maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor? İşte Karadağ Galler maçı yayın bilgisi haberimizde...

KARADAĞ GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ Galler maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karadağ Galler maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Karadağ Galler maçını şifresiz izleyebilecekler.

KARADAĞ GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ Galler maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

KARADAĞ GALLER İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Karadağ Galler maçı 11'leri henüz belli olmadı.

KARADAĞ GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadağ Galler maçı, Podgorica'da, Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak.