Fenerbehçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek son 16'ya kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Ferdi, Tadic ve Dzeko(2) kaydetti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı.
FERDİ PERDEYİ AÇTI
Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle bitti.
TADIC PENALTIDAN ATTI
İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic durumu 2-0 yaptı.
DZEKO'DAN DOUBLE
Attığı gollerin moraliyle daha baskılı oynayan sarı-lacivertliler, Dzeko'nun 2 dakika içinde kaydettiği gollerle durumu 4-0 yaptı ve mücadeleden tur atlayarak ayrıldı.