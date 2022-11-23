Kanada kalecisi kim? Milan Borjan kimdir? Kanada'nın kalecisi Milan Borjan hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Kanada'nın kalecisi Milan Borjan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Milan Borjan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

KANADA'NIN KALECİSİ KİMDİR?

Kanada'nın kalecisi Milan Borjan'dır.

MİLAN BORJAN KİMDİR?

Milan Borjan, (Sırp Kiril: M??a? ?opja?, d. 23 Ekim 1987, Knin), Sırp asıllı Kanadalı millî futbolcudur. Şu anda Ludogorets Razgrad'da forma giymektedir.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

1987 yılında şimdi Hırvatistan'da bir kasaba olan Knin'de bir Sırp ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Milan Borjan daha sonra çocuk yaşta ailesiyle beraber Belgrad'a taşındı. Burada Radnicki Beograd altyapısında futbola başladı. Daha sonra Yugoslavya iç savaşının başlamasından sonra ailesiyle birlikte tekrar göç edip Kanada'nın Vinnipeg kentine yerleşti. Bir yıl aradan sonra ailece Vinnipeg'den Hamilton, Ontario'ya taşındılar. Burada amatör lig takımlarından Mount Hamilton Youth Soccer Club altyapısında futbol oynamaya devam etti. Kanada'da futbolun o kadar gelişmiş olmamasından dolayı kariyeri bir ara durakladı. Bunun üzerine Milan Borjan'in babası zamanında Kanada'da Hamilton Thunder futbol oynamasından dolayı Güney Amerika'da büyük takımlarda oğlunun denenme antrenmanları na çıkmasını sağladı. Böyle bir dönem Arjantin takımlarından Boca Juniors altyapısında oynamaya başladı.

Daha sonra Uruguay takımlarından Nacional Montevideo takımda forma giymeye başladı. Daha sonra tekrar Arjantin'in River Plate takımına geçti ve burada A2 takımı olan CA River Plate II oynamaya başladı. Burada bir sezon oynadıktan sonra Quilmes takımı için oynamaya başladı.

2009-10 sezonunun başında Sırbistan'in FK Rad Belgrad takımına deneme amaçlı antremanlara katıldı. Burada beğenilerek üçüncü kaleci olarak takım kadrosuna dahil edildi. Burada Sırbistan 21 yaş altı millî futbol takımının kalesini koruyan Branislav Danilovic'in birinci kaleciliğe yükselmesinden ve Damir Kahriman'in takımdan ayrılmasından dolayı ikinci kaleciliğe yükseldi. Kısa zaman sonra ara sıra oynama fırsatı bulmaya başladı. Daha sonra ilk onbirde düzeli olarak oynamaya başladı. Burada kısa zaman sonra ligin en iyi kalecileri arasında görülmeye başlandı. Bunun üzerine aynı zamanda Sırbistan millî futbol takımı ve Kanada millî futbol takımından davet aldı. Babasıyla ve menajeriyle yaptığı konuşmadan sonra tercihini Kanada'dan yana kullandı.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde Sivasspor'a transfer oldu.

Millî takım kariyeri

9 Şubat 2011 tarihinde Yunanistan millî futbol takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasından ilk kez Kanada millî futbol takımı formasını giydi.

Kanada millî futbol takımıyla 2011 CONCACAF Altın Kupa turnuvasına katıldı.