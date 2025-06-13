Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak? 4-D kamu çalışanı zammı!

Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? Kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak? 4-D kamu çalışanı zammı!
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Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? sorusu, 2025 yılına yönelik maaş düzenlemelerini bekleyen yaklaşık 600 bin kamu işçisi tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

oplu sözleşme görüşmeleri, hükümet ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları arasında devam ediyor. Kamu işçisi zam oranı belli oldu mu? sorusunun cevabı, 13 Haziran'da yapılacak teklif sonrası netlik kazandı. Tüm gelişmeler, Çalışma Bakanlığı ve sendika açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulacak. Peki, kamu işçisi zam oranı ne zaman açıklanacak, işte son gelişmeler…

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

Ağar açıklamasının devamında, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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