Kafkas Sönmez: "Türkiye, Kriptoda Güvenli ve Lisanslı Bir Merkez Olma Yolunda"

Kafkas Sönmez: 'Türkiye, Kriptoda Güvenli ve Lisanslı Bir Merkez Olma Yolunda'
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Kafkas Sönmez:
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İstanbul Blockchain Haftası'na katılan Gate TR Türkiye CEO'su Kafkas Sönmez, kripto regülasyonlarında lisanslama sürecinin Türkiye'yi güvenilir bir merkez hâline getirdiğini söyledi. Bitcoin'in güçlü duruşunu koruduğunu belirten Sönmez, spot ETF onaylarıyla birlikte altcoin'lerde 3-4 ay içinde yükseliş beklediğini ifade etti.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para ve Web3 dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'un merkezinde bir araya getirerek dijital finansın geleceğini tartışmaya açıyor. Kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan İstanbul, bu etkinlikle sadece fiziksel değil, teknolojik olarak da küresel bir köprü işlevi görüyor.

Kuruculardan dev şirket yöneticilerine, yeni projelerin liderlerinden regülasyon otoritelerine kadar pek çok paydaşın buluştuğu IBW, Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye'de dijital dönüşümün nabzını tutuyor. Hükümet destekli inovasyon vizyonuyla IBW, sadece bir etkinlik değil; dijital finans ekosisteminin stratejik bir merkezi.

KAFKAS SÖNMEZ: "LİSANSLAMA SÜRECİ TÜRKİYE'Yİ GÜVENİLİR BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜYOR"

IBW kapsamında Haberler.com'a konuşan Gate TR Türkiye CEO'su Kafkas Sönmez, kripto regülasyonlarında son aşamaya gelindiğini belirtti. 30 Haziran'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları için son başvuru tarihi olduğunu hatırlatan Sönmez, bu sürecin ardından SPK'nın geçici izinleri kalıcı lisanslara dönüştüreceğini ifade etti.

Sönmez'e göre bu süreç, hem yerli platformların şeffaflığını artıracak hem de global kripto firmalarının Türkiye'ye olan ilgisini daha da yükseltecek. "Bu düzenlemeler yatırımcıyı koruyan, kurumsal ilgiyi artıran yapılar. Türkiye artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte güvenli bir kripto merkezi olma yolunda ilerliyor," dedi.

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Kafkas Sönmez, son dönemde yaşanan jeopolitik krizlere rağmen Bitcoin'in güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirtti. "12 günlük savaş ortamına rağmen Bitcoin 102 bin dolar seviyelerinde güçlü bir tablo çizdi," diyen Sönmez, yatırımcı güveninin arttığını vurguladı. Ancak aynı durumun altcoin'ler için geçerli olmadığını, bu varlıkların tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde Solana ve XRP gibi altcoin'ler için spot ETF onaylarının beklendiğini belirten Sönmez, bu gelişmelerin üç-dört ay içerisinde yeni bir yükseliş trendi başlatabileceğini öngördü. Yatırımcılara hem makroekonomik gelişmeleri hem de regülasyon süreçlerini yakından takip etmeleri konusunda tavsiyede bulundu: "Bilinçli yatırım, bu dönemde her zamankinden daha önemli."

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

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