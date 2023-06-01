Kadir Şeker hapiste mi? Kadir Şeker neden tekrar tutuklandı?

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu. Peki, Kadir Şeker hapiste mi? Kadir Şeker neden tekrar tutuklandı?