Kadir Gecesi'ne yönelik araştırmalar her yıl artıyor. Ramazan ayının önemli bir günü olan Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyen Müslüman vatandaşlar için yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde sıraladık. Kadir Gecesi'nde dua etmek, tövbe etmek, af dilemek gibi önemli ibadetler için haberimizin devamında Kadir Suresi, duası ve yapılacak diğer ibadetler hakkında bilgi verildi. KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali...

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER EDİLİR?

Kadir Suresi okunmalıdır.

Kadir Gecesi Tesbihleri ve Zikirleri çekilmelidir.

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesinde Okuduğu Dua hatırlanarak okunmalıdır.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Doğrusu Biz, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik.

Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

O gece, Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ETTİĞİ DUA

Kadir Gecesi duası olarak Peygamber Efendimizin okuduğu dua şöyledir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."

Bu dua, "Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle" anlamına gelmektedir.

KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]