Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında VakıfBank ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi evinde 3-0 kaybeden VakıfBank, rövanşta rakibini aynı skorla mağlup etti. Altın sette rakibini deviren VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi oldu. Peki, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

VakıfBank, rakibini altın sette de 12-15 mağlup etti ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. VakıfBank, finalde bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Opet üçüncü sete 3-0'lık seriyle başlarken, Gabi'nin üstün performansıyla rakibine karşılık veren VakıfBank kısa sürede skoru 9-8 olarak lehine çevirdi. Vargas'ın bireysel çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Fenerbahçe Opet karşısında iyi mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-22 aldı. Böylece 3-0 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona eren maçta altın sete geçildi. Çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.