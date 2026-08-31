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Kademeli Emeklilikte Son Durum: 2026'da Henüz Yasa Yok

Kademeli Emeklilikte Son Durum: 2026'da Henüz Yasa Yok
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Türkiye'de kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis gündeminde olmasına rağmen henüz yasalaşmadı. 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik şartları mevcut mevzuata göre uygulanıyor. İnternette dolaşan tablolar resmi değil; yeni düzenleme ancak Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşecek.

Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin Meclis'te çeşitli teklifler ve çalışmalar gündeme gelirken, emeklilik yaşını ve prim şartlarını değiştiren yeni bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. 2026 yılı itibarıyla sigortalıların emeklilik koşulları işe giriş tarihi ve sigortalılık statüsüne göre mevcut mevzuat kapsamında uygulanmaya devam ediyor.

Kademeli emeklilik hayata geçirilirse emeklilik yaşı ve prim gün şartının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli şekilde belirlenmesi öngörülüyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanların talepleri sürüyor. Ancak mevcut durumda bu konuda kesinleşmiş bir yasa veya yürürlükte olan yeni bir tablo bulunmuyor.

Erken emeklilik konusunda mevcut mevzuattaki özel düzenlemeler önem taşıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve yaş şartı emeklilik tarihinin belirlenmesinde etkili oluyor. Bazı özel durumlarda daha erken emeklilik imkanları bulunabilse de kişinin şartları kendi sigorta başlangıcına ve hizmet dökümüne göre değişiyor.

Kademeli emeklilik için resmi bir yürürlük tarihi açıklanmadı. TBMM'de konuya ilişkin teklifler ve soru önergeleri gündeme gelse de bunların yasalaşması için kanun teklifinin ilgili süreçlerden geçmesi gerekiyor. 2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar kapsamı merak ediyor; ancak kamuoyunda paylaşılan yaş ve prim tabloları resmi değil. Bu tablolar üzerinden kesin emeklilik tarihi hesaplamak doğru olmayacak.

2026 kademeli emeklilik tablosu adı altında internette farklı tablolar yer alıyor. Bu tablolar öneri veya taslak niteliğinde olup mevcut yasal şartları değiştirmiyor. Özellikle 1999-2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000-7.200 prim günü gibi şartlar gündeme geliyor. Yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde yaş, prim ve kapsam şartları kesinlik kazanacağından sosyal medyadaki tablolara göre emeklilik hesabı yapılmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi
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