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Kabine Toplantısı Gündemi 6 Ocak: Emekliye zam var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı Gündemi 6 Ocak: Emekliye zam var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Kabine Toplantısı gündemi ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecektir. Bugün toplanacak Kabine toplantısında da emekli zammı gündeme gelmesi bekleniyor. Emekliye yapılacak zamla ilgili tahminler geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplantısı saat kaçta ve ne zaman olacağı merak edilirken Kabine Toplantısının kararları ve gündemi araştırılıyor. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarını da etkilerken, en düşük emekli maaşı için kulislerde rakamlar gündeme gelmeye başladı. Emekliye zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün toplanacak Kabine toplantısında da emekli maaşına zam konusu gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı Gündemi 6 Ocak: Emekliye zam var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 OCAK KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

SGK uzmanları, ocak aylarında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının genellikle asgari ücretin yüzde 68'i oranında belirlendiğini hatırlatarak, bu yıl en düşük emekli maaşı için 15 bin TL'nin masadaki güçlü bir seçenek olduğunu ifade etti.

2023 yılı ocak ayında asgari ücret 8.507 TL'ye yükselirken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 65'i olan 5.500 TL olarak belirlenmişti. Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11.402 TL'ye çıkmış ve en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık bir oranla 7.500 TL olmuştu. 2024 yılı sonunda ise asgari ücret 17.002 TL'ye ulaşmış, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'ü olan 12.500 TL olarak uygulanmıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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