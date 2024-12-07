Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

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JUVENTUS BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE

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JUVENTUS BOLOGNA MAÇI CANLI YAYIN

Juventus Bologna maçını CBC Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Juventus Bologna canlı yayın linki üzerinden Juventus Bologna maçı canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS BOLOGNA CANLI LİNK

JUVENTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Bologna maçı saat 20.00'de başlayacak.

JUVENTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Bologna maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

JUVENTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Bologna maçı CBC Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Bologna maçı Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.