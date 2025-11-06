Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.

LEVERKUSEN TEK GOLLE KAZANDI

Alman ekibi Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada yıldız golcü Patrik Schick kaydetti.

MOURINHO YİNE KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Benfica ile üçüncü Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho, üçüncü mağlubiyetini aldı ve takımı puanla tanışamadı. Bayer Leverkusen ise puanını 5'e yükseltti. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Benfica, Ajax'a konuk olacak. Bayer Leverkusen, Manchester City deplasmanına gidecek.