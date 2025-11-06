Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti. Mourinho, takımının başında çıktığı üçüncü Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti.
- Bayer Leverkusen, Benfica'yı 1-0 yendi.
- Patrik Schick, 65. dakikada gol attı.
- Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 mağlubiyet aldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı Bayer Leverkusen, 1-0'lık skorla kazandı.
LEVERKUSEN TEK GOLLE KAZANDI
Alman ekibi Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren tek golü 65. dakikada yıldız golcü Patrik Schick kaydetti.
MOURINHO YİNE KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Benfica ile üçüncü Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho, üçüncü mağlubiyetini aldı ve takımı puanla tanışamadı. Bayer Leverkusen ise puanını 5'e yükseltti. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Benfica, Ajax'a konuk olacak. Bayer Leverkusen, Manchester City deplasmanına gidecek.