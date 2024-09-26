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Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede?

Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede?
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Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer alamayan ve bu yaz sözleşmesi feshedilen İtalyan forvet Joao Pedro'ya sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı sahip çıktı. Peki, Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede?

Fenerbahçe'nin bu yaz sözleşmesini feshettiği İtalyan forvet Joao Pedro, sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer oldu. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede?

JOAO PEDRO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Joao Pedro, sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer oldu. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisini elinde bulunduran tecrübeli golcü, Fenerbahçeli idareci Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu. İngiliz ekibi, İtalyan futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2022 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon euro karşılığına transfer olan Joao Pedro'nun sözleşmesi bu yaz feshedilmişti. Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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