Jakobs PAOK maçında neden yok? İsmail Jakobs cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. Peki, Ziyech PAOK maçında neden yok? Jakobs PAOK maçında neden yok? İsmail Jakobs cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

JAKOBS PAOK MAÇINDA NEDEN YOK?

Roland Sallai'de olduğu gibi İsmail Jakobs'da UEFA isim listesinin son teslim gününden sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Bu sebepten dolayı da aynı şekilde ara transfer dönemine kadar hiçbir UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ START ALIYOR

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı süren Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.Sarı-kırmızılı ekip, PAOK ile yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.