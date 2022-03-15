İZSU İzmir su kesintisi: 15 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...

15 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: TORBALI

Mahalleler: ATATÜRK, YEDİ EYLÜL

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: İDAREMİZ YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIGI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YENİ ŞEBEKE BAGLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

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İlçe: NARLIDERE

Mahalleler: ÇATALKAYA, NARLI

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÖZTEKE KAVŞAK VANASI KAPANDI

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: CUMHURİYET

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 6681 SOKAK NO:28 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6693 SOKAK HAT VANASI KAPATILDI. .

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İlçe: DİKİLİ

Mahalleler: BADEMLİ

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BADEMLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE BADEMLİ MAHALLESİNDE 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: URLA

Mahalleler: TORASAN, İÇMELER

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 548 SOKAK ANA BORU ARIZASI

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İlçe: SELÇUK

Mahalleler: 14 MAYIS

Kesinti Süresi: 15.03.2022 saat 06:45 ile 09:55 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4044 SOKAK VE KOLLARI İÇİN

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