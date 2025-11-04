İzlemeyen pişman olur! Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 dev mücadeleyle başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında kritik haftaya girilirken gözler Liverpool – Real Madrid, PSG – Bayern Münih ve Napoli – Eintracht Frankfurt gibi dev karşılaşmalara çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle;
BUGÜN
- 20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
- 20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
- 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
- 23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
- 23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
- 23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
- 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
- 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
- 23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
YARIN
- 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
- 20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
- 23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
- 23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- 23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
- 23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
- 23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
- 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
- 23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)