UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İzlanda- Türkiye karşılaşmasının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli takımımızın bu önemli maçı, grup aşamasındaki kritik karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin deplasmanda İzlanda ile oynayacağı bu zorlu müsabaka, hem gruptaki sıralamayı hem de ilerleyen turlara kalma şansını etkileyebilecek bir mücadele olacak. Peki, İzlanda- Türkiye maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi İzlanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)