İTÜ mezunu yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de hangi soruda elendi? ''9-4=?'' sorusuna cevap verebildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, "9-4=?" sorusuna yanıt veremedi. Karagöz, telefon jokeriyle mühendis arkadaşını aradı, ancak sorunun doğru cevabını mühendis de bilemedi. İTÜ mezunu kim Milyoner Olmak İster'de hangi soruda elendi? ''9-4=?'' sorusuna cevap verebildi mi?

YARIŞMACI "9 EKSİ 4 KAÇ EDER?" SORUSUNA CEVAP VERDİ Mİ?

Karagöz'e "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.

İTÜ MEZUNU YARIŞMACI KAÇINCI SORUDA ELENDİ?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.