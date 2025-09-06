İtalya-Brezilya voleybol maçı ne zaman? İtalya-Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Yarı finalde İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelirken, gözler bu dev mücadelenin galibine çevrildi. Turnuvada tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yazdırmayı başardı. İtalya - Brezilya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği İtalya-Brezilya yarı final karşılaşması, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Dünya Şampiyonası'nın en kritik eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede, iki güçlü ekip finale yükselmek için sahaya çıkacak.

İTALYA - BREZİLYA KADIN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin sabırsızlıkla beklediği İtalya-Brezilya yarı final karşılaşması, 6 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Dünya Voleybol Şampiyonası'nın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen bu mücadelede, iki dev takım final bileti için parkede ter dökecek.

İTALYA - BREZİLYA KADIN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın nefes kesen yarı final karşılaşması, İtalya ile Brezilya arasında 6 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Bu kritik mücadele, final bileti için büyük önem taşıyor ve voleybolseverlerin heyecanla beklediği anlardan biri olarak öne çıkıyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Japonya, ilk seti 25-16 kazanarak öne geçti. Ancak Filenin Sultanları, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen ele aldı ve 25-17'lik skorla dengeyi sağladı. Üçüncü seti de 25-18 ile kazanarak üstünlüğünü sürdürdü. Son sette de etkili performansını devam ettiren millilerimiz, mücadeleyi kazanarak tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırdı.