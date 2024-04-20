20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçın ilk yarısında henüz gol sesi çıkmadı. Şu an itibariyle skor 0-0 ve 9. dakika oynanıyor. İki takım da rakip kalede etkili olmaya çalışıyor ancak henüz istedikleri sonucu alamadılar. Maçın devamında gol sesi ve takımların performansındaki değişiklikler merakla bekleniyor.

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Racine Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Kenio, Mendy Mamadou, Emir Kaan.

Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Rohden, Can Keleş.