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İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

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20 Nisan 2024 Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının detayları merak ediliyor. Maç, saat 13:30'da İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak ve Bein Sports 1 ile beIN Sports Tod TV kanallarından izlenebilecek. Peki, İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçın ilk yarısında henüz gol sesi çıkmadı. Şu an itibariyle skor 0-0 ve 9. dakika oynanıyor. İki takım da rakip kalede etkili olmaya çalışıyor ancak henüz istedikleri sonucu alamadılar. Maçın devamında gol sesi ve takımların performansındaki değişiklikler merakla bekleniyor.

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Racine Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Kenio, Mendy Mamadou, Emir Kaan.

Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Rohden, Can Keleş.

Emir Ceran
Emir Ceran
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