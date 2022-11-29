İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 15 günlük hava durumu: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı?

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İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞIYOR MU?

İstanbul şehrinde 29 Kasım 2022 Salı günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 01 Aralık 2022 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 02 Aralık 2022 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 03 Aralık 2022 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.