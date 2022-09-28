İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenecek 17. İstanbul Bienali 17 Eylül'de açılıyor. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği bienal, 20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Peki, İstanbul Bienali 2022 nerede? İstanbul Bineali ne zaman, nerede?

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği bienal, 20 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Peki, İstanbul Bienali 2022 nerede? İstanbul Bineali ne zaman, nerede? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL BİNEALİ 2022 NEREDE?

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği 17. İstanbul Bienali'nde, 500'ün üzerinde katılımcının 50'yi aşkın projesi yer alacak. Bienal katılımcıları arasında sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası ve müzisyenler de bulunuyor.

Bienal, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu'nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50'yi aşan sahaf, kitapçı, lokanta, sinema ve hastanelere ek olarak bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşuyor.

17. İstanbul Bienali, farklı coğrafyalarda, benzer konular üzerine düşünen ve üreten, çeşitli disiplinlerdeki katılımcıları bir araya getiriyor. Her biri uzun vadeli araştırmalar sonucu ortaya çıkan işbirliği temelli projelerin izleyicilere sunulduğu bienal, birlikte vakit geçirmek, düşünmek, konuşmak, dinlemek, okumak, izlemek, sorular sormak ve sorulara cevap aramak için bir davet niteliği taşıyor.

17. İstanbul Bienali, 13 Eylül Salı sabahı bienalin sergi mekânlarından Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen basın buluşmasıyla tanıtıldı.

Toplantıda 17. İstanbul Bienali küratörleri Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh, İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer'in moderasyonunda, bir söyleşi gerçekleştirdi. Küratörler, bienalin hazırlık çalışmaları, kavramsal çerçevenin nasıl belirlendiği, sanatçı ve mekân seçimleri, kamusal program ve bienalin yaratmak istediği etkiden bahsettiler.

17. İSTANBUL BİENALİ SERGİLERİ NERELERDE OLACAK

17. İstanbul Bienali'nin Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçesinde yoğunlaşan sergi alanları, sadece birer mekân olarak değil bulundukları mahalleler ve o mahallelerle kurdukları ilişki üzerinden de öne çıkacak.

Bienal sergileri, geleneksel müze ve sergi mekânlarının yanı sıra bir hat ve cilt atölyesi, Mimar Sinan imzalı 16. yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, Taksim Meydanı'nın altındaki metro tüneli ve bir bitki bahçesinin de aralarında olduğu, pek çoğu ilk kez bienal kapsamında sergi mekânı olarak kullanılacak 12 mekâna yayılacak

17.İstanbul Bienali, işbirliği yapılan 50'nin üzerinde mekânla beraber şehrin farklı bölgelerindeki açık hava performanslarıyla da kamusal alanlarda İstanbullularla buluşacak.

Beyoğlu rotasındaki sergi mekânları: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı platformu olarak bu alandaki sanatçıları birleştirmek ve desteklemek için çalışmalarını sürdüren Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA),1999'dan bu yana kapalı olan İstanbul'un en eski Rum okullarından Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA'nın sanatçı ve küratörlere yönelik bir misafirlik, etkileşim ve üretim programı olarak başlattığı SAHA Studio, farklı disiplinlerden güncel sanatçıların sergilerine, çeşitli seminerlere, sanatçı atölye ve konuşmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere 35 ile İstanbul'un en yenilikçi kültür sanat alanlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yer alan Yaklaşım Tüneli öne çıkan alanlar arasında.

Kadıköy'deki bienal mekânları arasında, İstanbul'un 130 yıllık bir geçmişe sahip endüstriyel miraslarından Müze Gazhane ile Suriye'yi terk etmek zorunda kalan sanatçılar tarafından 2014'te Yeldeğirmeni'nde kurulan arthereistanbul yer alıyor.