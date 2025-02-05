İşsizlik maaşı saat kaçta yatar, bugün yatacak mı? İşsizlik maaşına zam gelir mi?

İşsizlik Maaşı alan vatandaşlar, 5 Şubat 2025 ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı saat kaçta yatar? Bankaya göre değişiyor mu? Ödemeler gecikirse ne yapılmalı? İşsizlik maaşı almakta olan vatandaşlar için 5 Şubat 2025 ödeme detayları, işsizlik maaşı sorgulama yöntemleri ve banka işlem saatleri ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, İşsizlik maaşı saat kaçta yatar? İşsizlik maaşı bugün yatacak mı? Detaylar haberimizde!

İŞSİZLİK MAAŞI BUGÜN YATACAK MI?

İşsizlik maaşı, Türkiye'de her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. Eğer ayın 5'i resmi tatile denk gelirse, ödeme tarihi bir önceki iş gününe çekilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI SAAT KAÇTA YATAR?

Ödemeler, başvuru sırasında belirtilen banka hesap numaralarına (IBAN) yapılır. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA EKRANI

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr adresi, e-Devlet ya da İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden) başvurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.